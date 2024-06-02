Дождь из обломков: российский Белгород атаковали с воздуха

Дождь из обломков: российский Белгород атаковали с воздуха4
- 2.06.2024, 8:54
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Есть разрушения.
На российский Белгород и Белгородскую область совершена очередная воздушная атака. В результате сбития целей ППО зафиксированы разрушения инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
По его словам, в результате атаки на город есть повреждения разной степени, однако несущие конструкции зданий не пострадали. Погибших и раненых нет.
Около 5 утра сообщалось о громких взрывах над городом. Очевидцы жаловались на дождь из обломков.
Паблики обнародовали фото обломков сбитых воздушных целей.
Кроме того, утром были зафиксированы прилеты вблизи села Шопино Белгородской области.