ВСУ разгромили большую колонну войск РФ у границ Украины 4 2.06.2024, 10:19

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У Z-военкоров началась паника.

Силы обороны Украины уничтожили большую колонну российской армии в Курской области, которая направлялась к украинским границам.

В российских Z-каналов началась грандиозная паника, пишет dialog.ua.

Известно, что крупная колонна ВС РФ с техникой и живой силой была замечена в Курской области РФ около украинской границы рядом пунктом пропуска Суджа.

ВСУ не позволили россиянам даже приблизиться, а нанесли несколько мощных ударов по скоплению россиян. Первые удары пришлись по голове и хвосту колонны, остальные прилеты добивали центральную часть.

Судя по реакции Z-военкоров, потери у российской армии колоссальные. Они требуют наказать командиров, которые дали приказ военным выстроиться в колонну в зоне поражения ВСУ.

«Буквально на прошлой неделе писал про передвижение военных колоннами в 8 км от границы. С того момента ничего не изменилось, кроме того, что колонны стали длиннее. Шел третий год войны… Есть те, кто на границе Курской области недалеко от города Суджа водит колонны по несколько километров, как будто на дворе 2022. И прилетело, как в 2022. Помните, что у каждого такого приказа и исполнения есть ФИО! Опять накрыли нашу колонну в тылу. Шли в рядок, длинным строем. Техника и люди. Вспоминаю цитату одного чекиста, был начальником Главка: «Чем глупее начальство, тем меньше оно сомневается в своей мудрости» - пишут российские пропагандисты.

Судя по их данным, это не первая разгромленная колонна на Харьковском и Сумском направления, где РФ накопила силы и пытается вести наступление.

На днях Запад дал разрешение Украине использовать поставленную артиллерию для ударов по наступающим силам противника на территории РФ. Результат не заставил себя ждать.

Ситуацию прокомментировал в своем блоге в Telegram украинский военкор Богдан Мирошников. «2022: ВСУ бьют колонны врага на Севере и Юге Украины. 2023: ВСУ бьют колонны врага под Угледаром. 2024: ВСУ бьют колонны врага на территории врага. В каждом деле главное - стабильность. Кажется, у оккупантов что-то пошло не по плану, да? И это еще временно оккупированная БНР только начала ощущать на себе весь вкус GMLRS. Продолжение следует», - сообщил журналист.