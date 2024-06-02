США назвали первую возможную мишень в Китае 2.06.2024, 10:54

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В ответ на поддержку Пекином РФ.

Соединенные Штаты Америки в рамках борьбы с китайской поддержкой российского военно-промышленного комплекса в первую очередь сосредоточатся на компаниях КНР, которые оказывают помощь РФ, но мишенью американских санкций могут стать и банки Китая.

Об этом заявил замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл, отвечая на вопрос, возможно ли введение ограничительных мер против руководства Китая и китайских финансовых учреждений, передает Reuters.

По словам американского чиновника, сигналы китайской стороне направят не только Вашингтон, но и другие страны Североатлантического альянса.

Союзники намерены сигнализировать о своем глубоком недовольстве тем, что Пекин оказывает поддержку Кремлю в войне против Украины.

В Госдепе тем временем рассказали, что Кэмпбелл на этой неделе провел встречу с замглавы внешнеполитического ведомства Китая Ма Чжаосю и выразил обеспокоенность американской стороны из-за поддержки Китаем российского ВПК, которая подрывает безопасность в Европе.

Ранее Кэмпбелл сообщил, что Запад намерен дать понять Китаю: он не сможет одновременно и поддерживать хорошие отношения с западными странами, и оказывать поддержку ВПК РФ.

Чиновник отметил: речь идет не о единичных случаях или действиях отдельных китайских компаний, а всеобъемлющей закулисной поддержке России со стороны властей КНР.