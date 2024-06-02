Во время обстрелов территории России ликвидировали важного чиновника 2 2.06.2024, 11:11

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Игорь Нечипоренко

Он занимал высокую должность в одном из райисполкомов.

В России погиб Игорь Нечипоренко — заместитель главы Корочанского района Белгородской области (аналог белорусского замглавы райисполкома). Об этом в своем телеграме сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Нечипоренко занимал пост секретаря совета безопасности района. Он погиб при взрыве боеприпаса. При каких обстоятельствах взорвался боеприпас, Гладков не уточнил.

Также в результате детонации незначительные травмы получили два местных чиновника — главы сельских поселений

Им оказали помощь, они уже находятся на работе.

Сегодня, 2 июня, Белгородскую область активно обстреливают украинские войска, отражающие нападение Россию на свою страну.