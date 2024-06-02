Во время обстрелов территории России ликвидировали важного чиновника

Во время обстрелов территории России ликвидировали важного чиновника2
- 2.06.2024, 11:11
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Он занимал высокую должность в одном из райисполкомов.
В России погиб Игорь Нечипоренко — заместитель главы Корочанского района Белгородской области (аналог белорусского замглавы райисполкома). Об этом в своем телеграме сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.
Нечипоренко занимал пост секретаря совета безопасности района. Он погиб при взрыве боеприпаса. При каких обстоятельствах взорвался боеприпас, Гладков не уточнил.
Также в результате детонации незначительные травмы получили два местных чиновника — главы сельских поселений
Им оказали помощь, они уже находятся на работе.
Сегодня, 2 июня, Белгородскую область активно обстреливают украинские войска, отражающие нападение Россию на свою страну.