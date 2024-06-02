На белорусско-литовской границе убили контрабандиста 2.06.2024, 11:53

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Фото: Reuters

Полиция Литвы начала расследование.

В субботу около 9 часов вечера, на белорусско-литовской границе был убит контрабандист. Об этом на своей официальном сайте сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.

Сотрудники пограничного пункта Паудрионис Вильнюсского погранотряда получили информацию о контрабанде. Они провели операцию в окрестностях села Паудрионис, расположенного недалеко от границы с Беларусью.

На дороге был замечен автомобиль VW Passat. Пограничники потребовали у водителя остановиться, но он не подчинился этому требованию, увеличил скорость и начал убегать. Его стали преследовать на внедорожнике.

Рядом на дороге находился еще один пограничник в форме. Возможно, беглец пытался сбить офицера своим автомобилем. В последний момент тому удалось избежать наезда.

По первоначальным данным, в случае угрозы здоровью и жизни, а также, чтобы остановить смертельно опасного беглеца (он мог въехать в деревню, где представлял бы опасность для местных жителей), пограничник произвел один выстрел из табельного оружия в шину автомобиля. Через некоторое время автомобиль остановился. На водительском сиденье был обнаружен гражданин Литвы, смертельно раненный выстрелом из пистолета.

В машине находились пачки сигарет, предположительно контрабандных.

Полиция начала досудебное расследование по этому инциденту.