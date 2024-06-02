Работников «Беларусбанка» заставили маршировать строем и петь глупую песню о Лукашенко 21 2.06.2024, 14:03

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Но им это не помогло.

24 мая в городе Кричеве Могилевской области прошло соревнование гражданских формирований гражданской обороны. В его формате прошел смотр-конкурс строя и песни, на котором выступили сотрудники Центра банковских услуг № 714 «Беларусбанка» в корпоративной форме.

Видео выступления появилось в социальных сетях.

Сотрудники центра исполнили глупую песню о Лукашенко.

Правда, им это не помогло: на смотре-конкурсе «Беларусьбанк» занял лишь второе место, пропустив вперед отдел по образованию.