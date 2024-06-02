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Россияне напали на украинских и чешских волонтеров в Праге

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  • 2.06.2024, 16:02
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Россияне напали на украинских и чешских волонтеров в Праге

Инцидент попал на видео.

В Чехии группа россиян напала на волонтеров, собирающих средства в поддержку Украины. Инцидент произошел в центре Праги.

Об этом сообщила представитель организации Prague Maidan.

«Сегодня на Старомнесской площади. Волонтерская организация Prague Maidan. Мы волонтерами каждую субботу со 2 по 6, имеем палатку «Russia Hands Off Ukraine». Там стоим мирно с мерчем и волонтерским ящиком. Все официально, имеем разрешение», - рассказала она.

По словам волонтера, в результате она получила физические повреждения (на фото руки в ранах и крови), также поврежден телефон. На видео – драка, во время которой раздается российская нецензурная брань. Участие в нападении приняло 4 россиян: две женщины и двое мужчин.

Сообщается, что впоследствии нападавшие скрылись. Правоохранители будут искать их по фото.

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