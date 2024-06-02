Раскрыты подробности гибели контрабандиста на белорусско-литовской границе 2.06.2024, 18:35

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У погибшего было впечатляющее криминальное прошлое.

В субботу, 1 июня, около 9 часов вечера, на белорусско-литовской границе был убит контрабандист.

Глава погранслужбы Литвы Рустам Любаев рассказал о личности убитого мужчины. По его словам, у сотрудников была информация о том, что VW Passat может перевозить контрабанду. Кроме того, криминальное прошлое погибшего было известно как пограничникам, так и сотрудникам полиции.

«Это житель города Вильнюса, имеющий впечатляющее криминальное прошлое. Он неоднократно судим за различные преступления, в том числе за нарушение государственной границы и хранение акцизных товаров, — цитирует Любаева Delfi. — Также он неоднократно был наказан за другие административные правонарушения».

Машину контрабандиста преследовали с мигалками и сиреной, но он не останавливался. Но недалеко от дороги, по которой он ехал, находился ещё один пограничник. Он хотел остановить автомобиль, чтобы тот не добрался до ближайшей деревни и не натворил там делов, и выстрелил — как он сам рассказывает, по колесу.

В связи с инцидентом проводится проверка. А полиция начала досудебное расследование.