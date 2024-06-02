закрыть
2 июня 2024, воскресенье, 18:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Раскрыты подробности гибели контрабандиста на белорусско-литовской границе

  • 2.06.2024, 18:35
  • 1,948
Раскрыты подробности гибели контрабандиста на белорусско-литовской границе

У погибшего было впечатляющее криминальное прошлое.

В субботу, 1 июня, около 9 часов вечера, на белорусско-литовской границе был убит контрабандист.

Глава погранслужбы Литвы Рустам Любаев рассказал о личности убитого мужчины. По его словам, у сотрудников была информация о том, что VW Passat может перевозить контрабанду. Кроме того, криминальное прошлое погибшего было известно как пограничникам, так и сотрудникам полиции.

«Это житель города Вильнюса, имеющий впечатляющее криминальное прошлое. Он неоднократно судим за различные преступления, в том числе за нарушение государственной границы и хранение акцизных товаров, — цитирует Любаева Delfi. — Также он неоднократно был наказан за другие административные правонарушения».

Машину контрабандиста преследовали с мигалками и сиреной, но он не останавливался. Но недалеко от дороги, по которой он ехал, находился ещё один пограничник. Он хотел остановить автомобиль, чтобы тот не добрался до ближайшей деревни и не натворил там делов, и выстрелил — как он сам рассказывает, по колесу.

В связи с инцидентом проводится проверка. А полиция начала досудебное расследование.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин