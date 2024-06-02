«Целью было поглощение остатков белорусской армии россиянами» 3 2.06.2024, 18:57

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Что стоит за совместными учениями военно-воздушных сил Беларуси и России.

С 27 по 31 мая в Беларуси прошли совместные учения военно-воздушных сил с российской армией. В Центре национального сопротивления при Силах специальных операций Вооруженных сил Украины рассказали, что стоит за совместными учениями военно-воздушных сил Беларуси и России.

«На территории Беларуси военно-воздушные силы марионеточного режима Александра Лукашенко провели совместные учения с оккупантами ВС РФ», – говорится в сообщении на сайте ЦНС.

По данным центра, эти учения «по факту имели целью интеграцию, а точнее поглощение остатков белорусской армии россиянами».

В ходе российско-белорусских учений привлекались авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации Воздушно-космических сил ВС РФ.

Одной из задач была отработка управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач.

«За учениями наблюдало военное руководство Беларуси, российские посланники и неравнодушные белорусы, которые и предоставили нам подробную информацию о ходе этих учений», – сообщили в ЦНС.