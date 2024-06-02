закрыть
2 июня 2024, воскресенье, 20:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Целью было поглощение остатков белорусской армии россиянами»

3
  • 2.06.2024, 18:57
  • 5,386
«Целью было поглощение остатков белорусской армии россиянами»

Что стоит за совместными учениями военно-воздушных сил Беларуси и России.

С 27 по 31 мая в Беларуси прошли совместные учения военно-воздушных сил с российской армией. В Центре национального сопротивления при Силах специальных операций Вооруженных сил Украины рассказали, что стоит за совместными учениями военно-воздушных сил Беларуси и России.

«На территории Беларуси военно-воздушные силы марионеточного режима Александра Лукашенко провели совместные учения с оккупантами ВС РФ», – говорится в сообщении на сайте ЦНС.

По данным центра, эти учения «по факту имели целью интеграцию, а точнее поглощение остатков белорусской армии россиянами».

В ходе российско-белорусских учений привлекались авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации Воздушно-космических сил ВС РФ.

Одной из задач была отработка управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач.

«За учениями наблюдало военное руководство Беларуси, российские посланники и неравнодушные белорусы, которые и предоставили нам подробную информацию о ходе этих учений», – сообщили в ЦНС.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин