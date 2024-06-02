«Говорит хуже, чем раньше»: доктор Комаровский высказался о состоянии здоровья Путина 2.06.2024, 20:22

Выглядеть можно как угодно.

Известный врач Евгений Комаровский высказался по поводу состояния здоровья российского диктатора Владимира Путина.

В интервью Дмитрию Гордону педиатр ответил на вопрос о том, как он оценивает состояние здоровья Путина.

Как известно, диагнозы и болезни российского диктатора часто обсуждаются в мировых СМИ, а недавно возникли слухи об его кончине.

«Думаю, что он не в холодильнике. Это точно. Думаю, что уповать на его безвременную кончину украинцам не надо», - подчеркнул доктор.

Он обратил внимание на то, что судя по публикуемым видео, Путин продолжает говорить достаточно связно.

«Это один из таких критериев. Выглядеть можно как угодно, вплоть до того что нарисуют, подмажут, а вот говорить достаточно сложно. Говорит хуже, чем раньше, но все равно говорит. Когнитивная функция у него сохранена», — сказал Комаровский.