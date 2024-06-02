Невзоров: Хор белорусских банкиров — прекрасный образец «козлогласия» 8 2.06.2024, 20:46

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Александр Невзоров

В глазах марширантов не горит огонь счастья.

Теоретически, банковские служащие должны сходить с ума поседними и просто ставить жирную точку в национальном помешательстве.

Но Беларусь оригинальничает. Там именно банкиры подают пример коллективного «сдвига по фазе» .

Работники госбанка Беларуси вышли на марш с песней о Лукашенко.

Песня, конечно, не блещет таким же задором, как северокорейские хиты о любви к Ыну. В глазах марширантов не горит огонь счастья. Их голоса тусклы и преимущественно противны.

Хор белорусских банкиров - прекрасный образец т.н. «козлогласия».

Но тенденция очевидна и понятна. Без культа диктатора удержание диктатуры невозможно.

Александр Невзоров, Telegram