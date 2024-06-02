Невзоров: Хор белорусских банкиров — прекрасный образец «козлогласия»8
- 2.06.2024, 20:46
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В глазах марширантов не горит огонь счастья.
Теоретически, банковские служащие должны сходить с ума поседними и просто ставить жирную точку в национальном помешательстве.
Но Беларусь оригинальничает. Там именно банкиры подают пример коллективного «сдвига по фазе» .
Работники банка... Беларусь... pic.twitter.com/T0i4tHafdN— Вячаслау Сiкора (@SIKORA_slava) June 1, 2024
Работники госбанка Беларуси вышли на марш с песней о Лукашенко.
Песня, конечно, не блещет таким же задором, как северокорейские хиты о любви к Ыну. В глазах марширантов не горит огонь счастья. Их голоса тусклы и преимущественно противны.
Хор белорусских банкиров - прекрасный образец т.н. «козлогласия».
Но тенденция очевидна и понятна. Без культа диктатора удержание диктатуры невозможно.
Александр Невзоров, Telegram