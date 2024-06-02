Польский политик: Белорусские спецслужбы нанимают транспорт для нелегалов 1 2.06.2024, 21:33

Владислав Косиняк-Камыш

В последние недели участились атаки на польско-белорусской границе.

Польша восстановит буферную зону на границе с Беларусью уже во вторник, 4 июня.

Кроме того, возвращается временный запрет на пребывание в приграничной зоне, сказал вице-премьер-министр Польши, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

О восстановлении буферной зоны (шириной 200 метров вдоль всей границы с Беларусью) ещё в среду объявил премьер-министр Дональд Туск. В правительстве необходимость восстановления буферной зоны поясняют желанием обеспечить дополнительную безопасность для пограничников. В последние недели участились попытки нелегального пересечения польской границы со стороны Беларуси. В мае около десяти польских солдат в результате таких нападений получили ранения.

В эфире польского медиа Radio Zet польский политик, представитель «Гражданской коалиции» Борис Будка назвал ситуацию на границе драматичной.

«Я не могу говорить обо всем, потому что информация засекречена. Но происходит очень серьезное организованное нападение на польскую границу со стороны восточных служб. У нас драматичная ситуация», — сказал Будка.

Он добавил, что портрет мигранта, который пытается попасть через Беларусь в ЕС в обход урегулированных процедур, изменился. По данным политика, молодых людей специально нанимают для штурма белорусско-польской границы и вывозят из стран Африки специальным транспортом, организованным белорусскими службами.