Еврогруппа Мелони стала третьей в Европарламенте 20.06.2024, 3:02

Джорджия Мелони

Депутатов Орбана там нет.

Политическая группа Европейского парламента «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) 19 июня объявила о присоединении 11 новых членов, что сделало ее третьей по размерам в парламенте.

Об этом говорится в сообщении ECR.

К «Европейским консерваторам и реформистам» присоединились пять представителей «Альянса за союз румын», три французских депутата, которые откололись от ультраправой «Реконкисты» Эрика Земмура, и по одному представителю Болгарии, Дании и Литвы.

Как и сообщали ранее СМИ, представители партии Виктора Орбана «Фидес», избранные в Европарламент, в еврогруппу не вступили.

Всего теперь в группе ECR 83 евродепутата, что делает ее третьей по размерам еврогруппой после правоцентристской Европейской народной партии и социалистов. Либеральная группа Renew, которая имеет 80 мандатов, опустилась на четвертое место.

Ведущую роль в группе, которая считает себя «конструктивной правоцентристской силой», выступающей против чрезмерной интеграции, является партия «Братья Италии» премьера Джорджии Мелони.

Она долгое время вела переговоры с венгерским премьером о вхождении «Фидес» в ECR, взамен требуя от Будапешта более проукраинской позиции.