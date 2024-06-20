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Белорусский Корейко: чем владеет топ-менеджер БЖД, в тайниках которого нашли $3 миллиона

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  • 20.06.2024, 8:38
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Белорусский Корейко: чем владеет топ-менеджер БЖД, в тайниках которого нашли $3 миллиона

Чиновник вел аскетический образ жизни на уровне ниже среднего.

Бывший замглавы БЖД Петр Дулуб находится сейчас под стражей. «Он вел аскетический образ жизни на уровне ниже среднего», — сказали по госТВ.

Взятки Дулуб брал в течение нескольких лет, сообщило МВД. В тайниках квартиры и загородного дома топ-менеджера железной дороги нашли более 3 миллионов долларов. Государственные медиа подчеркивают, что он брал рекордные для нашей страны взятки, но жил скромно.

«Взятки брал годами и их вообще не тратил. Есть загородный дом, но в основном жил в простенькой квартире, где вываливаются розетки, ездил на недорогой подержанной машине и вел аскетичный образ жизни на уровне ниже среднего», — сказали в сюжете ОНТ.

Каким же имуществом владеет Дулуб?

Согласно информации nashaniva.com, в его собственности почти 100-метровая трехкомнатная квартира в Минске, на улице Воронянского, рядом со станцией метро «Ковальская Слобода». Квартиру Дулуб купил в 2018-м. Трешки в этом же доме сейчас продают по 600 тысяч рублей, квартиры такого же метража рядом — около 450 тысяч.

Есть квартира и у жены Дулуба, также трехкомнатная, площадью 95 метров. Находится она также на улице Воронянского, за ней закреплено машиноместо. Жена владеет квартирой с 2008-го, дом тогда был совсем свежий. Рыночная стоимость квартиры примерно такая же.

В сводках МВД упоминалось, что у семьи Дулубов также есть загородный дом.

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