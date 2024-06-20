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Дроны атаковали нефтебазу в Тамбовской области РФ

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  • 20.06.2024, 8:57
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Дроны атаковали нефтебазу в Тамбовской области РФ

Вспыхнул пожар.

Ночью 20 июня беспилотники атаковали нефтебазу в Тамбовской области РФ. В результате удара на объекте возник сильный пожар.

В России жалуются, что как минимум три украинских дрона-камикадзе нанесли удары по НПЗ.

Под удар беспилотников попала Платоновская нефтебаза в Тамбовской области. В результате атаки начался пожар. Экстренные службы пытаются ликвидировать возгорание.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что на территории НПЗ «произошло возгорание резервуара, предположительно, после атаки беспилотника». Также чиновник рассказал, что в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки беспилотника, «который взорвался в воздухе».

«Сегодня утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился предположительно из-за БПЛА. Пострадавших нет», – заявил чиновник.

Согласно данным из открытых источников, на Платоновской нефтеперерабатывающем заводе расположено 22 вертикальных резервуара общей номинальной ёмкостью 9100 кубометров. Для хранения задействовано 14 резервуаров под дизельное топливо и 8 резервуаров под бензин. Собственный железнодорожный путь необщего пользования с железнодорожной эстакадой дает возможность одновременно сливать 6 цистерн на НПЗ.

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