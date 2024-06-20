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BILD: Путин и Ким проехали в Пхеньяне на контрабандном старом Mercedes

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  • 20.06.2024, 10:28
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BILD: Путин и Ким проехали в Пхеньяне на контрабандном старом Mercedes

Такие автомобили производили в Германии в 2005—2013 годах.

Mercedes S-Klasse W221 в удлиненной версии, на котором Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын проехали по площади Пхеньяна, был нелегально ввезен в Северную Корею, пишет BILD.

Такие автомобили производили в Германии в 2005—2013 годах. BILD отмечает, что Mercedes нелегально ввезли в КНДР, так как международные санкции запрещают поставки Северной Корее любых предметов роскоши.

У Mercedes открыли раздвижную крышу, Путин и Ким встали и высунулись в люк шириной около 1,5 метров.

«Двум диктаторам и так было тесно, они стояли, плотно соприкасаясь друг с другом. Но даже демонстрируя крепкую дружбу, Ким и Путин не могли обменяться ни словом, так как говорят на разных языках. Ситуация стала еще более комичной, когда в небольшой люк высунулся третий мужчина — переводчик, который помог диктаторам обменяться парой реплик», — пишет BILD.

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