The Guardian: F-16 заставят россиян менять тактику 20.06.2024, 10:35

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Фото: charter97.org

Уже летом западные самолеты появятся в украинском небе.

Командующий ВВС Нидерландов, генерал Арну Столлманн ожидает, что истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной этим летом, пишет The Guardian.

«Приблизительно этим летом все выстроится в ряд», - заявил он.

Издание напоминает, что Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине около 80 истребителей F-16 американского производства, технику, которую украинские силы запрашивают уже более года. Однако программа по поднятию самолетов в воздух была сорвана из-за задержек в доставке и обучении.

По словам генерала, процесс обучения пилотов и наземного персонала управлению самолетом был непростым.

«В обучении нуждаются не только пилоты, техническим специалистам и специалистам по техническому обслуживанию также требуется тщательный инструктаж. Мы проводим комплексное обучение по поддержке, чтобы они могли эффективно обслуживать самолет. Поэтому все должно совпасть», - сказал он.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявила, что первые поставки самолетов в Украину должны состояться этим летом, и выступила против критики по поводу задержек на фоне сообщений о том, что Киев разочарован темпами подготовки пилотов:

«Я полностью понимаю позицию Украины, они хотят сделать это как можно быстрее… Мы реализуем проект настолько быстро, насколько можем, мы действительно расширяем наши возможности… F-16 действительно намного сложнее, чем системы, которые до сих пор использовали украинские Воздушные силы… Нельзя просто перескочить через несколько этапов, нужно пройти каждый этап процесса, но мы также хотим доставить их как можно быстрее».

Указывается, что Украина месяцами ждала, чтобы начать использовать истребители, и надеется, что их введение изменит динамику войны, заставив Россию принять более консервативную тактику в своих атаках на районы, расположенные ближе к границе.

«Русские будут вынуждены изменить свою тактику. Мы сможем более эффективно поражать их самолеты и ракеты, и им будет очень сложно продолжать использовать управляемые авиабомбы УАБ, которые им нужно запускать на расстоянии от 50 до 70 км», - отметил авиационный эксперт и бывший украинский военный летчик Анатолий Храпчинский.