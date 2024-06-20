«Распилы», «скрепы», изоляция 20.06.2024, 11:15

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Почему Беларусь не переходит на новую Международную классификацию болезней.

В начале этого года стало очевидно, что Беларусь и Россия не желают переходить с десятой версии Международной классификации болезней (МКБ) на одиннадцатую. В России основная причина озвучена — она чисто идеологическая. Белорусские же чиновники стараются вовсе ничего не упоминать об этой важной для здравоохранения страны трансформации. Сегодня мы попробуем разобраться в причинах такого недальновидного шага и понять, какие нас ждут последствия, пишут «Белые халаты».

Начнем с «базы» — для чего в принципе нужна МКБ. ВОЗ отмечает, что Международная классификация болезней является краеугольным камнем статистики здравоохранения, отражающей условия человеческого существования от рождения до смерти: в ней представлены кодовые обозначения каждой травмы или болезни, с которой мы сталкиваемся в течение жизни, и каждой причины, которая может привести к нашей смерти. Если же говорить просто, каждый человек сталкивается с МКБ в повседневной жизни, когда получает код своего заболевания на приеме у врача или, например, в больничном.

Медицинская наука и прогресс не стоят на месте, поэтому периодически МКБ обновляется. В мае 2019 года была представлена и утверждена МКБ-11, при этом переход на новый классификатор рекомендован ВОЗ с 1 января 2022 года. Но в январе этого года в России заявили, что приостанавливают внедрение МКБ-11. Причиной стало «возможное противоречие МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям».

А что с Беларусью? В сентябре 2021 года, встречаясь с региональным советником по вопросам цифрового здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Клейтоном Гамильтоном, первая заместитель министра Елена Богдан заявляла, что с учетом ожидаемого ввода в эксплуатацию Национальной системы электронного здравоохранения в 2023 году страна планирует стать одной из первых, которая перейдет на использование МКБ-11.

Прошло уже почти 3 года. За это время началась полномасштабная война в Украине, в которой белорусские власти приняли деятельное участие.

Очевидно, что никакой Национальной системы электронного здравоохранения введено в эксплуатацию не было. Деньги на ее создание (сумма планировалась немалая — $125 млн), выделенные Всемирным банком, были «распилены» Республиканским центром медицинских технологий без внятного итогового результата (по крайней мере, мы его не видим до сих пор). Важно отметить, что эти деньги являлись займом, который стране еще придется отдавать.

Очевидно, что МКБ-11 также не была внедрена. О ней вообще в последние годы скромно умалчивают. Мы понимаем, что процесс требует значительных затрат: необходимо создать новые системы отчетности, ввести новые курсы в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения (раньше — БелМАПО), поменять программы обучения в университетах, значительно скорректировать всю статистическую отчетность и сделать многое другое. У чиновников Минздрава сегодня на это нет ни денег, ни свободных специалистов, ни, по сути, необходимости. Так как страна оказалась в изоляции и основным ее партнером выступает Россия, даже логично (хоть это и извращенная логика) оставаться на МКБ-10, как и наши восточные соседи. Конечно, при этом страна все дальше отдаляется от международного медицинского сообщества, но кого это сейчас волнует?

Какие же изменения в МКБ так сильно смутили сначала российских, а следом и белорусских чиновников? Мы обсудили одну из самых нашумевших частей МКБ, касающуюся психиатрических болезней, с белорусским психиатром, уже давно занимающимся этим вопросом.

Из перечня психических расстройств были удалены все расстройства, касающиеся сексуального здоровья, поскольку они не имеют отношения к этой группе. При этом в предыдущей классификации они были лишь по той логике, что не имеют «органического» субстрата, то есть нет повреждений каких-либо органов или систем.

Еще одно немаловажное изменение — из психических расстройств были удалены расстройства гендерного соответствия, так как нет основания считать их психическими, а вот стигма, вызванная таким расположением этих состояний в классификации, приводила (да и приводит) к значимым социальным и медицинским последствиям — дискриминации, социальной отверженности и развитию действительно психических расстройств в виде тревожных и депрессивных состояний.

По сути, это все, что беспокоит россиян в новой классификации болезней. По словам представителя российского Минздрава, приостановка перехода на МКБ-11 «...связана с массовыми обращениями граждан, общественных организаций, сенаторов и депутатов, обнаруживших в ней возможное противоречие традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям».