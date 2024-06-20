Удары дронов: появились снимки пожара на нефтебазе в Тамбовской области РФ 20.06.2024, 14:18

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Дерзкая атака СБУ.

Появился спутниковый снимок пожара, который возник на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области РФ после атаки дронов.

Соответствующий снимок опубликовала российская служба «Радио Свобода» в Telegram.

«Пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области на спутниковом снимке Planet.com, сделанном утром 20 июня», — пишет издание.

В ночь на 20 июня Служба безопасности Украины нанесла удары дронами по складу горюче-смазочных материалов в Тамбовской области РФ и нефтебазе в республике Адыгея. Об этом NV сообщили информированные источники.

Ранее стало известно, что ночью в республике Адыгея РФ прогремела серия взрывов, после чего начался пожар в поселке Энем. Также о пожаре на нефтебазе в Платоновке Тамбовской области официально сообщил губернатор российского региона.