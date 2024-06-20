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Госдума РФ одобрила самое масштабное увеличение налогов в истории страны

  • 20.06.2024, 15:55
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Госдума РФ одобрила самое масштабное увеличение налогов в истории страны

Вводится пятиступенчатая прогрессивная шкала налога.

Госдума HA одобрила пакет поправок, который вводит самое масштабное повышение налогов за все время новой истории России. Проект утвержден в первом чтении. Он вводит пятиступенчатую прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц. Ожидается, что он будет принят летом, а изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, пишет The Moscow Times.

В результате реформы в ближайшие шесть лет у населения и бизнеса заберут 16,8 трлн рублей — сумму, на треть превышающую общий размер Фонда национального благосостояния (12,75 трлн рублей) и более чем втрое — его ликвидную, но не потраченную часть (5,2 трлн рублей).

В рамках поправок к Налоговому кодексу со следующего года в России будет введена прогрессивная шкала НДФЛ, которая затронет граждан, зарабатывающих больше 200 тысяч рублей в месяц.

Больше 11 трлн руб. за ближайшие 6 лет в казну дополнительно заплатит бизнес. С 2025 года в России повышается ставка налога на прибыль — с 20% до 25%.

Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц должна быть утверждена в России до конца августа, заявил Путин.

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