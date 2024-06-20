закрыть
20 июня 2024, четверг, 17:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ наголову превосходят армию РФ в дронах

1
  • 20.06.2024, 16:37
  • 2,570
ВСУ наголову превосходят армию РФ в дронах

Z-военкоры бьют тревогу.

Силы обороны Украины значительно превосходят армию оккупантов по количеству используемых беспилотников-камикадзе. На это жалуются в своих Telegram-каналах Z-блогеры, обратил внимание unian.net.

«Соотношение БПЛА на фронте сейчас примерно 1 к 6. Не в нашу пользу. Это примерно. Возможно больше, но точно не меньше. И тенденция только к увеличению разрыва», – пишет крупный «военблогер».

По его словам, причиной растущего диспаритета является неповоротливость и медлительность российской бюрократической машины. В то же время Украина, по его словам, демонстрирует очень гибкий подход, когда большое количество «частных гаражных мастерских» получают финансирование, что и дает соответствующий результат - количество переходит в качество. 

«У нас же куча перспективных проектов встало либо из-за бюрократии, либо из-за отсутствия финансирования. С этим нужно что-то делать. При чем очень быстро. Иначе безнадёжно отстанем», – пишет Z-блогер.

Для иллюстрации уровня «проблемы» он приводит слова своего знакомого, который отправился умирать в украинский Волчанск. По словам оккупанта, за один световой день только по одной его позиции прилетело 245 FPV-дронов Сил обороны. 

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников