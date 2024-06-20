ВСУ наголову превосходят армию РФ в дронах 1 20.06.2024, 16:37

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Z-военкоры бьют тревогу.

Силы обороны Украины значительно превосходят армию оккупантов по количеству используемых беспилотников-камикадзе. На это жалуются в своих Telegram-каналах Z-блогеры, обратил внимание unian.net.

«Соотношение БПЛА на фронте сейчас примерно 1 к 6. Не в нашу пользу. Это примерно. Возможно больше, но точно не меньше. И тенденция только к увеличению разрыва», – пишет крупный «военблогер».

По его словам, причиной растущего диспаритета является неповоротливость и медлительность российской бюрократической машины. В то же время Украина, по его словам, демонстрирует очень гибкий подход, когда большое количество «частных гаражных мастерских» получают финансирование, что и дает соответствующий результат - количество переходит в качество.

«У нас же куча перспективных проектов встало либо из-за бюрократии, либо из-за отсутствия финансирования. С этим нужно что-то делать. При чем очень быстро. Иначе безнадёжно отстанем», – пишет Z-блогер.

Для иллюстрации уровня «проблемы» он приводит слова своего знакомого, который отправился умирать в украинский Волчанск. По словам оккупанта, за один световой день только по одной его позиции прилетело 245 FPV-дронов Сил обороны.