В Москве начался сильный шторм 6 20.06.2024, 17:09

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Есть погибшие.

В столице России Москве начался мощный шторм. В результате непогоды есть двое погибших, сообщает ASTRA.

На одного мужчину упало дерево. Сейчас организована доследственная проверка, передает московский СК.

Сообщается, что инцидент произошел на Ивановской улице недалеко от парка «Дубки», мужчина скончался до приезда скорой.

Также известно о нескольких пострадавших из-за шторма - двое человек ранены из-за того, что часть оторванной ветром кровли врезались в трамвай.

В центре столицы еще один мужчина погиб из-за падения строительных лесов.