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Евро-2024: Сербия вырвала ничью на последних секундах в матче со Словенией

  • 20.06.2024, 18:05
  • 1,018
Евро-2024: Сербия вырвала ничью на последних секундах в матче со Словенией

1:1.

Сборная Словении сыграла вничью с командой Сербии со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Мюнхене.

У словенцев гол забил Жан Карничник (69-я минута), у сербов — Лука Йович (90+5).

В первой игре сербы уступили Англии (0:1), а словенцы сыграли вничью с Данией (1:1).

Заключительные встречи на групповом этапе команды проведут 25 июня: датчане встретятся с сербами в Мюнхене, а словенцы — с англичанами в Кельне.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. У Англии пока 3 очка, у Словении — 2, у Дании и Сербии — по 1.

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