Bloomberg: Путин открыл второй фронт гибридной войны на восточной границе НАТО 1 20.06.2024, 19:25

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Ему помогает режим Лукашенко.

Восточная граница НАТО с Россией и помогающей ей в войне Беларусью протянулась на 3550 км. И на этой границе все чаще происходят инциденты, которые нельзя считать собственно боевыми операциями, способными спровоцировать коллективный ответ альянса. Тем не менее, это война, но – гибридная, второй фронт, который Владимир Путин и его чекисты открыли в борьбе с Западом.

«Россия сейчас ведет две войны, – заявил президент Финляндии Александр Стубб на внешнеполитическом форуме в Хельсинки 14 июня (цитата по Bloomberg). – Одна – подвижная, с применением обычных вооружений, война в Украине. Другая – гибридная война в Европе и на Западе с целью повлиять на ход общественной дискуссии или каким-то образом подорвать наше чувство безопасности».

Операции в гибридной войне проводятся самые разные: мигрантов из ближневосточных и африканских стран отправляют фактически на штурм границ стран ЕС; российские боевые самолеты нарушают воздушное пространство Финляндии и Швеции – но лишь на несколько километров; на Балтике глушится GPS-сигнал, что мешает навигации авиалайнеров; предпринимаются провокационные попытки поставить под вопрос линии государственной границы; вербуются агенты, в том числе из уголовников, для проведения диверсий (больше всего таких было арестовано в Польше); совершаются поджоги вроде бы не связанных с войной объектов, таких как магазин Ikea в Вильнюсе, склад в Лондоне, торговый центр в Варшаве и автобусный парк в Праге.

Это заставило страны на восточном фланге НАТО выделить в общей сложности $3,5 млрд на укрепление Границ. Польша уже построила на ней забор (через который все равно пытаются и иногда умудряются пробраться мигранты) и теперь планирует сформировать несколько линий обороны, включая минные поля, противотанковые рвы, «зубы дракона», бункеры и огневые точки.

Провокации на границе – один из главных приемов российских властей. Так, в конце мая российские пограничники ранним утром выплыли на лодках на реку Нарва и стали убирать оранжевые буи, маркирующие границу с Эстонией. Традиционно с Россией была договоренность о местах их нахождения, чтобы рыбаки и отдыхающие случайно на зашли на лодках на чужую территорию. Но с 2023 г., заявляют чиновники в Таллине, Россия перестала давать согласие на размещение буев и опротестовала постановку около половины из 250, запланированных для размещения в этом году.

В это же время на портале правовых актов появился подготовленный Министерством обороны РФ проект постановления правительства, в котором говорилось о расширении территориальных вод в Балтийском море рядом с литовской и финской границами. Россия была намерена объявить своими внутренними водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Вскоре документ был убран с портала.

Также в районе Балтийского моря российские военные постоянно создают радиопомехи, из-за чего ряду авиакомпаний пришлось менять маршруты своих рейсов. С августа 2023 г. по конец марта 2024 г. было зафиксировано 46 000 сбоев в работе навигации.