Парень из Витебска набрал по сто баллов на ЦТ по трем предметам 2 20.06.2024, 19:40

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Петр Бурштын

Петр Бурштын рассказал, куда будет поступать.

Выпускник витебской гимназии Петр Бурштын набрал максимальные сто баллов на ЦТ сразу по трем предметам. Об этом сообщает издание «Витьбичи».

Показать максимум знаний ему удалось на экзаменах по русскому языку, математике и физике.

По словам парня, он ожидал высоких баллов, потому что усердно учился, но такие результаты стали для него приятной неожиданностью.

«В физике был уверен меньше всего, поэтому результат вызвал восторг и радость. Ответ на некоторые задания не знал, приходилось подключать интуицию. Рассчитывал получить 85-95 баллов», — поделился Петр.

Он также рассказал, что средний балл его аттестата — 9,6, а планирует поступать он на энергетический факультет в БНТУ.

Министерство образования сегодня, 20 июня, подвело итоги централизованного тестирования, проходившего в Беларуси 3 и 6 июня, и сообщило, что максимально возможные 100 баллов смогли набрать 613 человек.