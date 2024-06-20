Сборная Англии сыграла вничью с Данией в матче Евро-2024 20.06.2024, 21:01

1:1.

Сборная Англии сыграла вничью с командой Дании со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась во Франкфурте-на-Майне.

У англичан отличился Гарри Кейн (18-я минута), у датчан гол красивым дальним ударом забил Мортен Юльманн (34).

Кейн стал третьим англичанином в истории, забившим на четырех крупных турнирах, после Майкла Оуэна и Уэйна Руни. Также Кейн — первый англичанин в истории, забивший пять или более голов и на Евро, и на ЧМ.

В первой игре в группе С Англия победила Сербию (1:0), а словенцы сыграли вничью с Данией (1:1). Во втором туре Словения и Сербия сыграли вничью (1:1).

Заключительные встречи на групповом этапе команды проведут 25 июня: датчане встретятся с сербами в Мюнхене, а словенцы — с англичанами в Кельне.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. У Англии пока четыре очка, у Словении и Дании — по два, у Сербии — одно.