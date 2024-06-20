Российский рубль обвалился рекордно за два года 20.06.2024, 22:24

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Обвал случился после тайного приказа ЦБ РФ.

Резкий рост российского валютного рынка, состоявшийся на Московской бирже после санкций США, из-за которых встали торги долларом и евро, закончился столь же стремительным обвалом.

В четверг на биржевых торгах рубль подешевел на 6,8% к китайскому юаню — рекордно с июля 2022 года и «сдал» две трети роста, который показал за предыдущие четыре торговых дня.

На конец сессии юань подорожал до отметки 11,94 рубля, хотя накануне вечером стоил 11,19 рубля, а в ходе торгов среды падал до 10,84 рубля — самого низкого уровня более чем за год.

Официальный курс доллара от ЦБ, который с прошлой недели рассчитывается по сделкам внебиржевого рынка, вырос почти на 3 рубля — до 85,42 рубля. Курс европейской валюты Центробанк повысил с 89,9 до 91,45 рубля.

Рубль подорожал после того, как в четверг на бирже «здесь и сейчас» резко сократилась биржевая продажа номинированной в юанях экспортной валютной выручки, рассказали Reuters знакомые с ситуацией источники. По их словам, речь может идти о непубличных договоренностях ЦБ с крупными экспортерами, которых попросили придержать валюту и тем самым не допускать чрезмерного укрепления рубля.

Некоторые участники рынка могли и сами воздержаться от продаж юаней по невыгодному курсу, который на утро четверга был на 9% ниже, чем в конце прошлой недели, говорят источники Reuters.

Рубль возвращается на более низкие, экономически обоснованные уровни, констатирует аналитик БКС Дмитрий Бабин. Неоправданно сильное укрепление российской валюты спровоцировали инфраструктурные проблемы, вызванные прекращением торгов на МосБирже долларом и евро, указывает он.

Этой ситуацией могли воспользоваться импортеры, которые начали формировать запас валюты по выгодным курсам, и это надавило на рубль, указывает портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алекесеев.

«Также не исключено, что инвесторы уже закладывают снижение мер поддержки национальной валюты со стороны ЦБ. Регулятор может снизить объемы продажи иностранной валюты в текущих условиях», — добавляет эксперт.