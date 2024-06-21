Дроны массированно атаковали юг России 21.06.2024, 7:37

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Горит военный аэродром в Ейске.

В ночь на 21 июня беспилотники атаковали Краснодарский край и республику Адыгея в РФ. Об этом сообщило российское медиа ASTRA.

Сообщается, что БПЛА атаковали Ейск, где расположен военный аэродром. После атаки дронов в городе начался пожар.

Кроме того, как отметили журналисты, взрывы были слышны в поселке Яблоновский в Адыгее.

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев у себя в Telegram написал, что массированной атаке подверглись объекты инфраструктуры. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом «Южный». В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода были повреждены административные здания.

Также Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Были повреждены хозяйственные сооружения. Начался пожар на площади 50 квадратных метров.

Также журналисты сообщили, что в Краснодаре на Южном вокзале был сбит дрон, в результате чего поврежден автобус. Кроме того, под атакой БПЛА оказался город Волгоград.