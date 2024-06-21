Оккупированный Крым атаковала стая из 70 дронов 21.06.2024, 8:07

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А с моря их поддержали безэкипажные катера.

Оккупированный Крым в ночь на 21 июня пережил массированную атаку беспилотниками. ПВО РФ сбила 70 БпЛА над территорией полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение минувшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в северо-западной части Черного моря морская авиация РФ уничтожила 6 безэкипажных катеров ВМС Украины.

Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке БпЛА в районе Севастополя.

«Военные отражают вражескую атаку БпЛА. По предварительной информации, сбиты уже 4 беспилотника. В районе Монастырского шоссе в результате падения обломков от сбитых БпЛА вспыхнула трава. По оперативной информации Спасательной службы — повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал», — отчитался Развожаев.

В 7:43 он сообщил, что атака БпЛА прекращена.

Напомним, что 21 июня дроны массированно атаковали Краснодарский край РФ. Также были атакованы республика Адыгея, город Волгоград.