СМИ: Поражен один из крупнейших НПЗ на юге России 21.06.2024, 8:58

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Новые подробности массированной атаки дронов на Краснодарский край.

В ночь на 21 июня Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских дронов. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом «Южный». В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания», — написал в телеграм-канале Кондратьев.

Как уточнили в оперативном штабе региона, один из беспилотников упал на территории Ильского НПЗ. «Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека», — отметили в оперштабе.

Беспилотники также были сбиты в Темрюкском, Ейском и Северском районах Краснодарского края, пишет телеграм-канал Baza. Несколько беспилотников удалось сбить в Афипском районе, где располагается Афипский НПЗ.

В результате ночной атаки погиб сотрудник котельной в Краснодаре, сообщил Кондратьев. Всего из-за падения обломков дронов пострадали четыре человека, уточнили в оперштабе.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в общей сложности 114 беспилотников за ночь. По данным военного ведомства, 70 дронов были перехвачены над Крымом и Черным морем, 43 — над Краснодарским краем, а один — над Волгоградской областью.

Издание (The Moscow Times https://www.moscowtimes.ru/2024/06/21/ukrainskii-dron-atakoval-odin-iz-krupneishih-npz-na-yuge-rossii-a134598) отмечает, что Ильский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на юге России. Производственная мощность завода на 2022 год составляла до 6,6 млн тонн нефти в год. Украина с начала года атаковала НПЗ два раза — в начале февраля и конце апреля.