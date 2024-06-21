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Лавров: Беларусь будет помогать «Талибану»

  • 21.06.2024, 12:05
  • 1,574
Лавров: Беларусь будет помогать «Талибану»

Через ОДКБ.

ОДКБ, куда входит и Беларусь, собирается развивать сотрудничество с талибами, которые контролируют власть в Афганистане.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после совещания с коллегами из стран-членов организации, пишет ТАСС.

«В целом выступаем за налаживание более устойчивого, постоянного, предметного, нацеленного на реализацию конкретных проектов, диалога с правительством талибов, которое фактически контролирует страну», — отметил Лавров.

По его словам, это было преобладающее мнение во время дискуссии министров.

Лавров отметил, что с территории Афганистана продолжает исходить террористическая угроза со стороны «Аль-Каеды» и «Исламского государства».

«Правительство талибов ведет с этими террористическими группировками борьбу, и мы считаем принципиально важным оказывать этой борьбе содействие», — заявил Лавров.

Группировка «Талибан» признана террористической организацией в России, Кыргызстане и Таджикистане — странах-членах ОДКБ.

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