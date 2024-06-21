Лавров: Беларусь будет помогать «Талибану»
- 21.06.2024, 12:05
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Через ОДКБ.
ОДКБ, куда входит и Беларусь, собирается развивать сотрудничество с талибами, которые контролируют власть в Афганистане.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после совещания с коллегами из стран-членов организации, пишет ТАСС.
«В целом выступаем за налаживание более устойчивого, постоянного, предметного, нацеленного на реализацию конкретных проектов, диалога с правительством талибов, которое фактически контролирует страну», — отметил Лавров.
По его словам, это было преобладающее мнение во время дискуссии министров.
Лавров отметил, что с территории Афганистана продолжает исходить террористическая угроза со стороны «Аль-Каеды» и «Исламского государства».
«Правительство талибов ведет с этими террористическими группировками борьбу, и мы считаем принципиально важным оказывать этой борьбе содействие», — заявил Лавров.
Группировка «Талибан» признана террористической организацией в России, Кыргызстане и Таджикистане — странах-членах ОДКБ.