В Амурской области разбился российский вертолет 2 21.06.2024, 12:42

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Экипаж погиб.

В Амурской области (Россия) разбился вертолет Robinson R66. Экипаж погиб.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Так, по данным Baza, 20 июня вертолет, принадлежавший компании ООО «Меридиан», совершал перелет с площадки «Зейский лесопромышленный комплекс» до другой посадочной площадки и обратно.

«Однако в назначенное время пилот не сообщил о взлете с промежуточной площадки. На поиски пропавшего транспортного средства вылетели несколько вертолетов, но в первый день найти пропавший вертолет не удалось», - говорится в сообщении.

Позже, за данными Telegram-канала, место крушения вертолета было обнаружено благодаря сработавшему аварийному радиомаяку.

«Утром 21 июня вертолет был найден. Он был практически полностью разрушен. Все находившиеся на борту, предварительно, погибли», - констатирует Baza.