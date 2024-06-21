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Лукашенко «заболел» новой бредовой идеей

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  • 21.06.2024, 15:17
  • 6,614
Лукашенко «заболел» новой бредовой идеей

Что на этот раз?

К 2029 году в каждом районе страны должен появиться современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Такое поручение дал Александр Лукашенко 21 июня на открытии ФОК «Алiмп» в Дзержинске.

Открытие нового спортивного объекта в райцентре приурочили ко Дню города, который Дзержинск отпраздновал в конце мая.

Лукашенко посетил новый ФОК и поручил построить такие же в тех регионах страны, где подобных спортивных объектов еще нет.

«В каждом районе в следующей пятилетке такой объект должен быть», — сказал он.

Напомним, прошлым спортивным «мегапроектом» Лукашенко были ледовые дворцы. Поручение возвести их чуть ли не в каждом районе он дал еще в 2007 году. Семь лет спустя Лукашенко признал, что со строительством спортивных и культурных объектов в стране переборщили.

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