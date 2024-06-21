Белорусы продолжают быть лидерами среди трудовых мигрантов в Литве 2 21.06.2024, 16:52

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Но замечена новая тенденция.

Число иммигрантов, приезжающих в Литву на заработки, растет, больше всего людей приезжает из стран Средней Азии. Но первенство по-прежнему держит Беларусь, сообщает Delfi.

Больше всего приезжих трудовых мигрантов — граждане Беларуси, однако в процентном отношении их стало меньше, всего 28% (для сравнения, в 2023 году — 56%).

«В начале года больше чем в два раза вырос поток иностранцев из третьих стран. Лидеры тут — граждане стран Средней Азии, правда, пока еще белорусов приезжает больше», — сказала представитель Службы занятости Литвы Эрнеста Варнайте.

Чаще всего в Литву на заработки приезжают водители большегрузных машин (51%), водители транспорта международного сообщения — 5%, водители электропогрузчиков, портные.

По данным на 1 июня 2024 года, в Литве работали 137 400 граждан третьих стран: 48 600 белорусов, 44 800 украинцев, 7400 узбеков, 5800 кыргызов и 5200 таджиков.