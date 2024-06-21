Ученые раскрыли тайну рыбьего слуха под водой 21.06.2024, 20:09

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Человек на такое не способен.

Немецкие биологи из университетского медицинского комплекса Шарите в Берлине выяснили, каким образом рыбы определяют направление звука в водной среде. Исследование опубликовано в научном журнале nature.

Человек под водой не способен понять, откуда исходит звук. Звуковые волны распространяются в воде в пять раз быстрее, чем на суше, и их не заглушает череп. Из-за этого мозг человека и любого другого наземного позвоночного не может использовать привычный метод локализации источника шума, поскольку он основан на анализе разницы во времени между приходом звука в правое и левое ухо.

Ученые провели эксперимент с рыбками вида Danionella cerebrum. Эти существа полностью прозрачны и обладают самым маленьким мозгом среди позвоночных. Исследователи воспроизводили громкие звуки через подводные динамики и наблюдали, как существа распознают источники акустических колебаний.

Опыты показали, что рыбы воспринимают направление звука через скорость частиц водной среды.

«Звуковое давление приводит в движение сжимаемый плавательный пузырь, который, в свою очередь, распознается волосковыми клетками внутреннего уха. Через этот второй, непрямой слуховой канал звуковое давление дает рыбе ориентир, необходимый для направленного слуха», — объяснили специалисты.

Исследователи планируют продолжить свою работу, чтобы определить, какие именно нервные клетки активируются при воспроизведении звуков под водой.