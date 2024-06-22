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Иностранца удивила привычка белорусов, на которую сами они не обращают внимания

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  • 22.06.2024, 8:34
  • 15,168
Иностранца удивила привычка белорусов, на которую сами они не обращают внимания

Она связана с метро.

В тиктоке появилось видео иностранца, которому пришлось воспользоваться услугами минского метро. Он удивился поведению белорусов, которые постоянно при выходе придерживали дверь. Комментаторы, однако, заверили его, что в этой привычке нет ничего необычного, пишет Telegraf.news.

Многие пользователи соцсети удивились реакции иностранца и посчитали, что в таком поведении соотечественников нет ничего необычного. Мол, такая «привычка есть у всех». К тому же двери в столичном метро достаточно тяжелые, и если их не придержать, можно серьезно травмировать позади идущего человека.

@niekitai

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«Я боюсь, если не придержу, следующего пришибет дверью», — написал один из белорусов под видео и собрал почти 30 тысяч комментариев.

«Так это база, все же так делают, нет?», — удивился реакции автора видеоролика еще один комментатор.

«Я всегда так делаю, а где-то по другому?», — задалась вопросом еще одна девушка.

«Это заводские настройки. Как не переходить дорогу на красный, если нет машин», — написал еще один пользователь.

«Мы еще талончики передаем, когда выходим из автобуса или другого транспорта, чтобы другие не пробивали. А иногда оставляем на сиденьях транспорта или рядом», — рассказала еще одна белоруска в комментариях.

Некоторые комментаторы поспешили напомнить, что такое действие никак не связано с национальностью и обусловлено «элементарной заботой» и «воспитанием». Другие же предположили, что в других странах так не делают, т.к. там попросту нет таких опасных и тяжелых дверей в метро.

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