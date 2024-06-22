В Луцке раздался взрыв после появления ракеты над городом

В Луцке раздался взрыв после появления ракеты над городом1
- 22.06.2024, 9:02
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После ракеты прилетел еще и российский «Шахед».
В украинском городе Луцк во время ночной вражеской комбинированной воздушной атаки был слышен взрыв.
Об этом сообщают РБК-Украина и «Суспільне Луцьк».
Звук взрыва в Луцке прозвучал примерно в 04:27.
Отметим, перед этим в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины призвали жителей Луцка оставаться в укрытии из-за фиксации вражеской ракеты.
В Луцке раздался взрыв после фиксации ракеты над городом
Также стоит добавить, что кроме ракетного вооружения город чуть ранее был атакован врагом и с помощью дрона-камикадзе типа «Шахед».