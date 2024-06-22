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Удар по главной башне Кремля

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  • Ростислав Демчук
  • 22.06.2024, 9:09
  • 9,256
Удар по главной башне Кремля

Для Москвы открывают «ящик Пандоры».

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили в четверг двухпартийный законопроект о признании России государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. В настоящее время государствами-спонсорами терроризма, согласно американским законам, считаются Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Правительства этих стран неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма.

«Я с нетерпением жду голосования по нашему законопроекту о признании России государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством по нескольким причинам. В первую очередь это признание значительно увеличит доступные для США инструменты, чтобы наказать российского президента Путина за его варварское поведение в Украине и его деструктивные действия по всей Африке и миру в целом. Путинская Россия является государством-спонсором терроризма, и давно пора официально признать это в соответствии с законодательством», – говорится в заявлении республиканца Грэма.

В заявлении демократа Блюменталя говорится, что Россия “заслужила” свое место в клубе государств-спонсоров терроризма, развязав «жестокую кампанию насилия и агрессии» в Украине и совершая «бесчисленные зверства и преступления против человечности, сея ужас и смерть среди тысяч невинных мирных жителей».

«Признание России государством-спонсором терроризма позволит США более решительно бороться с жестокостью Путина, а также с угрозой, которую он представляет свободе и демократии в мире», – сказал сенатор Блюменталь.

Законопроект о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма будет иметь влияние на другие страны и организации, которые сотрудничают с Россией, расширение перечня товаров двойного назначения, которые не будут разрешены для экспорта в Россию и значительное ограничение суверенитета РФ в глазах американских судов. Это откроет возможность подачи исков и других гражданских претензий от жертв терроризма, спонсируемого Москвой.

Ростислав Демчук, «Фейсбук»

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