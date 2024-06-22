ГУР раскрыло, как один дрон MAGURA V5 поразил четыре российских катера в Крыму 1 22.06.2024, 10:41

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Под шквальным огнем вражеской авиации, артиллерии и стрелкового оружия.

Главное управление разведки Минобороны Украины во время атаки на российские катера «Тунец» 30 мая в Крыму применило два дрона Magura. Об этом 20 июня заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, его транслировал канал «Рада».

По его словам, один морской дрон MAGURA пробил российские боновые заграждения, другой – поразил цели.

«Это мы видели во время поражения сразу четырех скоростных катеров типа «Тунец». Под шквальным огнем авиации, артиллерии, стрелкового оружия – но это все [у оккупантов] не сработало. Один дрон уничтожил, повредил, поразил вражеские скоростные катера», – рассказал представитель ГУР.

По оценке Юсова, поражение одним дроном сразу четырех катеров является очень хорошим результатом.

Он отметил, что разведка постоянно работает над улучшением эффективности своих операций, поскольку враг также учится на войне и пытается спасать свои корабли.