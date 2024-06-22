закрыть
22 июня 2024, суббота, 12:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Харьковской области ВСУ уничтожили мощную группировку россиян

  • 22.06.2024, 12:05
В Харьковской области ВСУ уничтожили мощную группировку россиян

Наступление на Боровую остановлено.

На Харьковщине в направлении поселка Боровая ВСУ сломали планы по наступлению российских оккупантов. Как и вблизи других населенных пунктов этого отрезка фронта, россияне не оставляют попыток подтягивать дополнительные силы для реализации планов, однако ВСУ ликвидируют немало живой силы и техники противника.

Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, несмотря на мощный отпор ВСУ, армия РФ бросает дополнительные резервы на это направление, поэтому потенциальная угроза все еще не исчезла.

Однако пока речь не идет о формировании мощной вражеской группировки, которая бы смогла возобновить наступление. В то же время, ВСУ следят за развитием ситуации и готовятся к различным сценариям.

Отдельно Юсов рассказал о ситуации на северной границе. По его словам, сейчас там обстановка все еще напряженная и опасная. Враг продолжает делать все, чтобы растягивать украинские резервы и отвлекать нашу группировку от ситуации на востоке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский