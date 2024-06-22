В Харьковской области ВСУ уничтожили мощную группировку россиян 22.06.2024, 12:05

Наступление на Боровую остановлено.

На Харьковщине в направлении поселка Боровая ВСУ сломали планы по наступлению российских оккупантов. Как и вблизи других населенных пунктов этого отрезка фронта, россияне не оставляют попыток подтягивать дополнительные силы для реализации планов, однако ВСУ ликвидируют немало живой силы и техники противника.

Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, несмотря на мощный отпор ВСУ, армия РФ бросает дополнительные резервы на это направление, поэтому потенциальная угроза все еще не исчезла.

Однако пока речь не идет о формировании мощной вражеской группировки, которая бы смогла возобновить наступление. В то же время, ВСУ следят за развитием ситуации и готовятся к различным сценариям.

Отдельно Юсов рассказал о ситуации на северной границе. По его словам, сейчас там обстановка все еще напряженная и опасная. Враг продолжает делать все, чтобы растягивать украинские резервы и отвлекать нашу группировку от ситуации на востоке.