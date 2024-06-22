Белорусский экспорт калия резко упал в цене 1 22.06.2024, 12:12

1,992

Отчаянный демпинг ставит под вопрос перспективность всей отрасли

Белорусский экспорт калия в Китай за пять месяцев сильно упал в цене. Но, кажется, вырос в объемах. Похоже, чтобы удержаться на ключевом для себя рынке, белорусские власти отчаянно демпингуют. Потому что внешние обстоятельства белорусскому экспорту калия не способствуют, пишет Феликс Мирский в статье для «Белорусы и рынок».

За январь-май Беларусь экспортировала в Китай калийных удобрений на 393 млн долларов. В деньгах экспорт за пять месяцев рухнул по сравнению с прошлым годом на 50%. Оно и неудивительно, учитывая, что в январе прошлого года средняя мировая цена за тонну удобрений составляла больше 500 долларов, а к январю этого года она обвалилась до 300.

Хотя, собственно, в мае поставки были почти в два раза выше апрельских и принесли больше 100 млн долларов. Но произошло это не потому, что цены выросли, а из-за увеличения объемов экспорта в тоннах. В мае Минэкономики признавало, что Беларуськалий увеличил выпуск удобрений.

А вот цена продаж вряд ли радовала. При средней мировой цене калия 307 долларов за тонну, для Китая средняя стоимость в этом году составляла порядка 240 долларов. Как крупнейший мировой импортер калийных удобрений Китай всегда покупает их с солидной скидкой.

Но Беларусь продавала свои удобрения еще дешевле. Даже в прошлом году средняя цена экспорта одной тонны белорусского калия в Китай составляла меньше 200 долларов. А по сравнению с маем прошлого года средняя мировая цена одной тонны калия упала почти на 70 долларов.

Причем дальше, вероятно, будет хуже. Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует в этом году среднюю цену на калийные удобрения в 300 долларов за тонну с тенденцией постепенного снижения к концу года. Агентство ожидает, что на следующий год цена тонны калия может упасть до 230 долларов.

Но Беларуси выбирать не приходится. Потому что на китайском рынке белорусские удобрения теснят конкуренты. За пять месяцев стоимость поставок в Китай российских удобрений выросла на 22%, а канадских — на 13%. Поэтому, чтобы удержаться на китайском рынке, приходится идти на самый отчаянный демпинг.

Потому что китайский рынок — это, можно сказать, почти все то немногое, что осталось у белорусского калия. По крайней мере, в прошлом году из 9,5–10 млн тонн калийного экспорта на Китай пришлось, вероятно, порядка 7 млн. 1,5 млн тонн Беларусь отправила по железной дороге, а остальное — морем через российские порты.

Сложная и дорогая логистика – еще один вызов для белорусского экспорта калия. На этой неделе стало известно, что российская компания «Балтийский судомеханический завод» прекратила перевалку белорусских калийных удобрений. За прошлый год эта компания перевалила 2 млн тонн белорусского калия.

Причиной остановки стало то, что Минск не согласился на выставленную ему цену. Компания обещает, что в «обозримом будущем» поставки возобновятся. Хотя будущее кажется не такое уж обозримое. Чтобы терминал не простаивал компания запустила перевалку угля. По оценкам БСМЗ, расходы компании на переоборудование терминала под уголь могут составить около 100 млн рублей. Так что, судя по всему, в возобновлении перевалки белорусского калия в компании не так уж уверены.

В любом случае, Беларуси придется либо соглашаться с новой ценой, либо искать новое логистическое решение. А это не так просто сделать, учитывая, что на БСМЗ в прошлом году пришлось порядка 20% всего белорусского экспорта калия. Если, конечно, белорусские власти не найдут неэкономические рычаги давления на российскую компанию.

Сложная логистика и падающие мировые цены подрывают то относительное благополучие, которое еще оставалось у белорусского калийного экспорта. Потому что бесконечный демпинг при растущих ценах на перевозки может поставить под вопрос целесообразность экспорта калия вообще.