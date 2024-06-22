Армия РФ нанесла ракетный удар по Украине, используя территорию Беларуси

Армия РФ нанесла ракетный удар по Украине, используя территорию Беларуси6
- 22.06.2024, 15:06
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Это было сделано за сегодня как минимум два раза.
Армия РФ сегодня ночью нанесла ракетный удар по Украине, используя территорию Беларуси, сообщает «Флагшток».
Об инциденте с пересечением украинско-белорусской границы сообщили два украинских мониторинговых канала, связанные со службами противовоздушной обороны Украины.
Сегодня ночью в 4:12 тг-канал War monitor сообщил :
«Третья группа КР [крылатых ракет] пересекла границу Беларуси и не наблюдается».
Через 8 минут последовало уточнение:
«Третья группа ракет или ракета пропала на границе с Беларусью. Мы не можем утверждать, что она пересекала ее и зашла в воздушное пространство РБ».
Сообщения об использовании воздушного пространства Беларуси появились в Тг-канале «Український Єнот» 22 июня в 4:11:
«Новая группа [ракет] шла по границе с Беларусью, пересекая ее».
После завершения атаки этот же канал резюмировал, что Лукашенко по-прежнему допускает маневры российских ракет вдоль госграницы Беларуси и Украины.
В комментарии Флагштоку мониторинговый канал «Український Єнот» уточнил, что территорию Беларуси ночью 22 июня ракеты х-101 пересекали как минимум два раза:
«Первая ракета зафиксирована в 3:40 [обозначена красным цветом]. Вторая группа шла позже [обозначена синим]. Где-то в районе чернобыльской зоны она исчезла, дальше появилась в Ровенской/Волынской области и на Луцк зашла».
В соответствии с данными мониторинговой группы «Український Єнот», ракеты прошли над Брагинским районом Гомельской области в районе поселка Комарин.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего за ночь 22 июня 2024 российская армия выпустила по украинской территории 16 ракет разных типов и 13 дронов. Украинские военные сбили 12 ракет и все беспилотники.