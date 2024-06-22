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Армия РФ нанесла ракетный удар по Украине, используя территорию Беларуси

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  • 22.06.2024, 15:06
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Армия РФ нанесла ракетный удар по Украине, используя территорию Беларуси

Это было сделано за сегодня как минимум два раза.

Армия РФ сегодня ночью нанесла ракетный удар по Украине, используя территорию Беларуси, сообщает «Флагшток».

Об инциденте с пересечением украинско-белорусской границы сообщили два украинских мониторинговых канала, связанные со службами противовоздушной обороны Украины.

Сегодня ночью в 4:12 тг-канал War monitor сообщил :

«Третья группа КР [крылатых ракет] пересекла границу Беларуси и не наблюдается».

Через 8 минут последовало уточнение:

«Третья группа ракет или ракета пропала на границе с Беларусью. Мы не можем утверждать, что она пересекала ее и зашла в воздушное пространство РБ».

Сообщения об использовании воздушного пространства Беларуси появились в Тг-канале «Український Єнот» 22 июня в 4:11:

«Новая группа [ракет] шла по границе с Беларусью, пересекая ее».

После завершения атаки этот же канал резюмировал, что Лукашенко по-прежнему допускает маневры российских ракет вдоль госграницы Беларуси и Украины.

В комментарии Флагштоку мониторинговый канал «Український Єнот» уточнил, что территорию Беларуси ночью 22 июня ракеты х-101 пересекали как минимум два раза:

«Первая ракета зафиксирована в 3:40 [обозначена красным цветом]. Вторая группа шла позже [обозначена синим]. Где-то в районе чернобыльской зоны она исчезла, дальше появилась в Ровенской/Волынской области и на Луцк зашла».

В соответствии с данными мониторинговой группы «Український Єнот», ракеты прошли над Брагинским районом Гомельской области в районе поселка Комарин.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего за ночь 22 июня 2024 российская армия выпустила по украинской территории 16 ракет разных типов и 13 дронов. Украинские военные сбили 12 ракет и все беспилотники.

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