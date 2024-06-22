Армия РФ нанесла ракетный удар по Украине, используя территорию Беларуси 6 22.06.2024, 15:06

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Это было сделано за сегодня как минимум два раза.

Армия РФ сегодня ночью нанесла ракетный удар по Украине, используя территорию Беларуси, сообщает «Флагшток».

Об инциденте с пересечением украинско-белорусской границы сообщили два украинских мониторинговых канала, связанные со службами противовоздушной обороны Украины.

Сегодня ночью в 4:12 тг-канал War monitor сообщил :

«Третья группа КР [крылатых ракет] пересекла границу Беларуси и не наблюдается».

Через 8 минут последовало уточнение:

«Третья группа ракет или ракета пропала на границе с Беларусью. Мы не можем утверждать, что она пересекала ее и зашла в воздушное пространство РБ».

Сообщения об использовании воздушного пространства Беларуси появились в Тг-канале «Український Єнот» 22 июня в 4:11:

«Новая группа [ракет] шла по границе с Беларусью, пересекая ее».

После завершения атаки этот же канал резюмировал, что Лукашенко по-прежнему допускает маневры российских ракет вдоль госграницы Беларуси и Украины.

В комментарии Флагштоку мониторинговый канал «Український Єнот» уточнил, что территорию Беларуси ночью 22 июня ракеты х-101 пересекали как минимум два раза:

«Первая ракета зафиксирована в 3:40 [обозначена красным цветом]. Вторая группа шла позже [обозначена синим]. Где-то в районе чернобыльской зоны она исчезла, дальше появилась в Ровенской/Волынской области и на Луцк зашла».

В соответствии с данными мониторинговой группы «Український Єнот», ракеты прошли над Брагинским районом Гомельской области в районе поселка Комарин.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего за ночь 22 июня 2024 российская армия выпустила по украинской территории 16 ракет разных типов и 13 дронов. Украинские военные сбили 12 ракет и все беспилотники.