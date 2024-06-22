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Евро-2024: Грузия и Чехия сыграли вничью

  • 22.06.2024, 18:18
Евро-2024: Грузия и Чехия сыграли вничью

1:1.

Сборная Грузии и сборная Чехии встретились в очном матче в рамках 2-го тура группового этапа Чемпионата Европы 2024-го года. Игра завершилась результативной ничьей. 

В конце первого тайма с пенальти забил Георгий Микавтадзе, а в начале второго тайма грудью сравнял счет лучший бомбардир прошлого чемпионата Европы Патрик Шик.

В 19.00 в этой группе начнется матч Португалия — Турция.

В последнем туре в среду Грузия сыграет с Португалией, а Чехия с Турцией.

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