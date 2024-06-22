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Атака ВСУ на российскую часть ПВО в Ейске: спутник заснял последствия

  • 22.06.2024, 19:35
  • 1,784
Атака ВСУ на российскую часть ПВО в Ейске: спутник заснял последствия

В результате удара по российскому военному объекту повреждения получили здание казармы и ангар.

В результате атаки Сил обороны Украины на российскую войсковую часть возле авиабазы в Ейске, осуществленной в ночь на 21 июня, удалось повредить здание казармы и расположенный поблизости ангар.

Последствия удары запечатлены на спутниковых снимках, которые публикует «Радио Свобода».

Если на спутниковых фотографиях за 20 июня на упомянутых объектах не зафиксированы повреждения, то уже на снимках за 21 июня можно отчетливо наблюдать результаты атаки.

21 июня в Генштабе украинской армии подтвердили успешный удар по местам в Краснодарском крае, где хранятся и откуда готовятся к атакам на Украину дроны-камикадзе Shahed 136.

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