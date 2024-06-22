ВСУ остановили штурм войск РФ в районе Новомихайловки 22.06.2024, 20:33

Герои уничтожили технику врага.

Штурм россиян прекратился после уничтожения вражеского танка вместе с экипажем на так называемой «дороге смерти» в районе Новомихайловки, что в Донецкой области. Видео с ликвидацией россиян было обнародовано телеграм-каналом «Украина-365».

Как известно dialog.ua, украинские воины уже в буквальном смысле идеально пристреляли данную локацию. Однако войскам Путина это ничего не говорит, и они, абсолютно не жалея личного состава, продолжают отправлять в наступательные действия на данном участке, а по факту – на верную гибель, своих военных.

В данном случае можно наблюдать картину, как танк РФ выехал на поддержку штурма позиций ВСУ, однако вскоре был остановлен и сожжен дотла дроном-камикадзе. Причем экипаж боевой машины РФ также навсегда остался лежать на поле боя.