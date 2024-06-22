«Лукашенко охватили приступы» 22.06.2024, 21:30

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Полковник ВСУ предположил, почему в Беларуси началась проверка войск.

Беларусь 21 июня внезапно начала проверку боевой готовности соединений и воинских частей к выполнению задач по назначению. Проверять будут военные подразделения, которые расположены возле границ Украины и Польши.

Однако вряд ли такие действия белорусского диктатора Лукашенко направлены к другим странам. Такое мнение «24 Каналу» озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Роман Свитан считает, что Лукашенко пытается что-то показать не для внешних сил. Не для стран Балтии, не для Польши и Украины. Потому что эти армии гораздо мощнее, чем белорусские военные. Возможно, диктатор хочет доказать что-то себе.

- Возможно, со временем отменит эту проверку. Или ему скажут, что она прошла успешно. На данный момент существенно никто ничего не делает, понимая ничем не спровоцированные приступы этих восприятий действительности. Это проблема Лукашенко, – предположил военный эксперт.