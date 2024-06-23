HIMARS не замолкали целый день: ВСУ разгромили целые колонны армии РФ 23.06.2024, 8:06

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Остановлена 90-тысячная группировка.

Россия в мае этого года сосредоточила вдоль украинской границы 90-тысячную группировку войск, которую собиралась бросить в новое большое наступление, однако последовавшее в конце месяца решение США разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по военным целям на российской территории нарушило планы врага.

Об этом рассказал первый замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк в беседе с AP.

Агентство также приводит слова украинского военного с позывным «Гефест», который рассказал, что после полученного от Вашингтона разрешения установки HIMARS не замолкали целый день, в результате чего вражеские силы понесли большие потери, а их наступление было сорвано.

По словам бойцам, в первые дни Силам обороны Украины удалось целые колонны российских войск, ожидавших у границы приказа о вторжении.

Раньше ВСУ не могли поражать такие цели, это было довольно сложно. Все склады с боеприпасами и другими ресурсами находились на расстоянии 20 км за пределами того, куда могло достать оружие ВСУ. Но после зеленого света со стороны Вашингтона на применение американского вооружения динамика почти сразу изменилась, что позволило Силам обороны стабилизировать фронт и даже провести контратаки, оттеснив врага на несколько километров назад.

Военные рассказывают, что тактика поменялась благодаря улучшению ударных возможностей ВСУ. До этого украинские силы могли поражать только входящие пехотные атаки, теперь же есть возможность использовать больше артиллерии против российских огневых точек.

При этом командиры добавляют: без разрешения использовать дальнобойные ракеты ATACMS по целям в РФ их возможности по-прежнему ограничены. При помощи ракет ATACMS ВСУ могли бы нацелиться на вражеские командные пункты, которые расположены в 100-150 км от линии фронта.

«С помощью этих (ракет - ред.) мы можем многое сделать, чтобы уничтожить их центры командования», - отметил «Гефест».