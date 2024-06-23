Польша рассматривает возможность закрытия двух оставшихся пунктов пропуска на границе с Беларусью 23.06.2024, 8:30

2,850

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Правительство Польши рассматривает возможность закрытия всех оставшихся пунктов пропуска на границе с Беларусью. Об этом вечером 22 июня в интервью в эфире телеканала TVN заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает издание Business Insider.

— В связи с действиями Беларуси мы рассматриваем возможность закрытия всех пограничных переходов. В настоящее время мы изучаем вопрос о том, влияет ли это на экономику, — сказал Сикорский.

Он пояснил, что это связано с беспорядками с мигрантами на границе.

— Финны закрыли пограничные переходы с Россией, и проблемы закончились, — добавил министр.

Напомним, в последние недели ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе ухудшилась. Количество попыток незаконного пересечения границы снова выросло, а в конце мая произошло несколько инцидентов с нападением на сотрудников Пограничной службы Польши. Раненый мигрантом солдат, патрулировавший границу, через несколько дней умер.

Из-за эскалации Варшава решила вернуть на границе с Беларусью 200-метровую буферную зону.

На границе Польши и Беларуси сейчас работает только один пограничный переход для пассажирского транспорта («Брест — Тересполь») и один для грузового автотранспорта («Кукурыки — Козловичи»), а также грузовой железнодорожный переход. Пункт пропуска в Бобровниках польская сторона закрыла в 2023 году после того, как в Беларуси приговорили к 8 годам заключения гродненского журналиста, представителя польского меньшинства Андрея Почобута. Пункт пропуска в Брузгах был закрыт осенью 2021 года в связи с атаками мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу.

Речь о Беларуси в интервью Сикорского зашла в контексте вопроса об участии Польши в миграционном пакте ЕС.