закрыть
23 июня 2024, воскресенье, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области РФ

  • 23.06.2024, 9:23
  • 3,230
ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области РФ

Удар нанесли украинские Воздушные силы.

Силы обороны Украины атаковали пункт управления мотострелкового полка на территории России. Пункт размещался в Белгородской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

За операцией стояли Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Украинские защитники нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

«По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена», - говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский