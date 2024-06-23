ВСУ поразили пункт управления мотострелкового полка в Белгородской области РФ 23.06.2024, 9:23

3,230

Удар нанесли украинские Воздушные силы.

Силы обороны Украины атаковали пункт управления мотострелкового полка на территории России. Пункт размещался в Белгородской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

За операцией стояли Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Украинские защитники нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

«По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена», - говорится в сообщении.