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Момент удара по пункту управления войск РФ под Белгородом попал на видео

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  • 23.06.2024, 15:33
  • 3,332
Момент удара по пункту управления войск РФ под Белгородом попал на видео

Две ракеты легли точно в цель.

Появилось видеоподтверждение уничтожения в Белгородской области пункта управления мотострелковым полком ВС РФ. Кадры удара днем 23 июня опубликовали украинские ресурсы, передает Диалог.UA.

Судя по видео, которое было снято дроном-разведчиком, операция осуществлена в светлое время суток. В кадры попал прилет почти одновременно двух ракет по пункту ВС РФ.

Какие именно средства поражения использовали ВСУ в ходе удара, не сообщается. Известно только то, что в операции была задействована военная авиация Украины.

Штаб ВС РФ размещался в селе Нехотеевка в Белгородской области РФ всего в нескольких км от украинских границ. Он был недалеко от участка Харьковского фронта, где российская армия наступает в сторону Липцев.

Утром 23 июня об успешном поражении пункта управления мотострелкового полка РФ на Белгородчине отчитался Генштаб Вооруженных сил Украины. Потери российской армии в ходе этой операции уточняются.

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